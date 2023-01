Pöltls San Antonio gegen Clippers chancenlos

Für die San Antonio Spurs hat es auch am Donnerstag in der National Basketball Association (NBA) nichts zu holen gegeben. Die Texaner waren bei den LA Clippers chancenlos und verloren 100:138. Jakob Pöltl bilanzierte bei der vierten Niederlage hintereinander mit zehn Punkten, drei Assists und zwei Rebounds in 22:10 Minuten Einsatzzeit. Er gehörte zum 200. Mal einer Startformation des fünffachen NBA-Champions an.