Quälende Ungewissheit: Wo war „Joe“ 13 Jahre lang?

Wo und mit wem hat Joseph T. aus Traun die letzten 13 Jahre seines Lebens verbracht, nachdem er spurlos verschwunden war? Eine Frage, die seine engsten Angehörigen - Ehefrau Monika (52) und Schwester Rosemarie (74) - massiv beschäftigt. Der 66-Jährige war am 23. Dezember im Med Campus III des Linzer KUK gestorben, nachdem er am 7. November in einer Pension in Wien bewusstlos gefunden worden war.