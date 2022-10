Köln: Fünf Festnahmen nach Fan-Ausschreitungen

Köln ist wegen der Fan-Ausschreitungen bereits von der UEFA zu einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro verurteilt worden. Außerdem dürfen in den zwei kommenden Auswärtsspielen in der Conference League keine Tickets an FC-Fans verkauft werden. Bestraft wurde das Abbrennen von Pyrotechnik, das Werfen von Gegenständen und die Unruhen auf den Rängen beim Spiel in Nizza.