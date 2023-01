Obmannsuche im Gange - hat aber keine große Eile

„Wir wollen ihm nicht zu viel aufbürden, das wäre der falsche Weg“, schiebt Präsident Christian Illedits Spekulationen einen Riegel vor. Hrustanbegovic kehrte kürzlich zum rot-goldenen Ostligisten zurück, um die 1b-Truppe mit seiner Erfahrung zu verstärken - und auch um die Agenden des Sportlichen Leiters zu übernehmen. „Dabei wird es auch bleiben. Elmir soll eine Schnittstelle zwischen mir und dem Trainerteam sein, sich um viele sportliche Dinge kümmern. Er macht das super“, weiß der Klubboss.



Wer dagegen neuer Obmann wird, steht in den Sternen. „Wir werden uns mit der Mitgliederversammlung deshalb auch Zeit lassen und somit erst wählen, wenn die Positionen schon fix sind.“ Wovon man bislang aber noch weit entfernt ist. „Das Amt des Obmanns bedarf viel Aufwand und Verantwortung, da zeigt nicht gleich jeder auf. Dennoch bin ich positiver Hoffnung!“ Auch in Sachen neuer Stürmer. Da befindet man sich in fortgeschrittenen Gesprächen. Der 20-jährige Eldin Sehic traf beim 5:1 gegen Oberwart und überzeugte im Kurztrainingslager in Bad Tatzmannsdorf. „Details sind noch zu klären. Wenn alles passt, wollen wir ihn verpflichten.“