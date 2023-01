„Grausam!“ Feller entschuldigt sich bei den Fans

Nächste Chance wartet schon

Immerhin: Die nächste Chance wartet schon am Dienstag beim Night-Race in Schladming! „Ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern, von dem her blicke ich nach vorne. Ich habe schon oft genug gezeigt, dass ein Ausfall bei mir fürs nächste Rennen nichts heißt. Ich werde wieder voll drauflosfahren, ich bin in einer Super-Form. Das habe ich heute trotz des Ausfalls gezeigt.“