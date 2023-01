WKStA ermittelt wegen Google-Abmahnwelle

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen jenen Rechtsanwalt, der österreichweit Tausende Abmahnbriefe an Webseitenbetreiber verschickt hat, um wegen eines Datenschutzverstoßes Geld zu verlangen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat den Fall aufgrund der hohen Schadenshöhe nun an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) abgetreten. Ein Sprecher dort bestätigte den Erhalt des Akts. Erster Schritt sei nun, sich in diesen einzuarbeiten.