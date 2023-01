William Böving: „Napoli? Das ist nur ein Gerücht!“

„Ich will nahe an der Mannschaft sein“

Auch deshalb entschied sich Böving (wie der ebenfalls verletzte Stefan Hierländer) mit ins Camp in die Türkei zu reisen und nicht, wie zuletzt, die Therapie in Graz fortzusetzen. „Für mich ist es wichtig, dabei zu sein. Ich bin ja noch immer ein eher neuer Spieler. Ich will nahe an der Mannschaft sein“, sagt Böving, der nur Gutes vom Reha-Programm mit Sturm-Physio Moritz Lindbichler berichtet: „Die Reha funktioniert gut. Ich habe nur in den ersten Wochen nach der Operation Schmerzen gehabt, mittlerweile nicht mehr. Vielleicht kann ich schon bald wieder mit dem Laufen beginnen.“