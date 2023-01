Rätsel um einen Dackel, der im Restmüll landete

Fragen bleiben

Die Frage, die allerdings die Beteiligten weiterhin beschäftigt, ist: Wie war „Charly“ mit seinen kurzen Beinen überhaupt in den Müllcontainer gekommen? Auf Facebook wird darüber spekuliert, dass das Tier entweder Opfer eines üblen Streiches geworden war oder aber irgendwie in den abgesperrten Müllraum gekommen und dann über eine nicht ganz so hohe Mauer in den Container gelangt war. In jedem Fall: „Eine komische Geschichte“, befand auch Tierretter Willy Schnebel. Und „Charly“? Der verrät nicht, wie das alles passiert ist,