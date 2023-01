Wie viel Sport steckt in eSport?

Was vor einigen Jahren noch als Spielerei belächelt wurde, ist nun auch bei unseren Profisportlern angekommen: eSport-Events bieten vielen Zuschauern die Möglichkeit, auch in Saisonpausen Wettkämpfe ihres Lieblingssports zu sehen. Das virtuelle 24-Stunden-Rennen von Le Mans wird bereits seit einigen Jahren als sogenanntes Sim-Racing Event von Millionen Zuschauern verfolgt. Auch bei Computerspielen sind Preisgelder in Millionenhöhe mittlerweile keine Seltenheit mehr. An der Spitze steht das Dota-2-Turnier „The International 2021“ mit einem Gesamtpreisgeld von rund 40 Millionen US-Dollar. Können eSport-Events dem klassischen Sport gerecht werden oder kann man das nicht miteinander vergleichen? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!