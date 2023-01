Der „Garagenkönig“ will bald an der Börse parken

Der Wiener „Garagenkönig“ Johann Breiteneder hat aktuell schon 190 Standorte und ist auf Expansionskurs in Südosteuropa. Mit neuem Geschäftsmodell bietet er Gesamtlösungen für den Verkehr in Städten an. Zur weiteren Finanzierung gibt es auch Pläne für den Kapitalmarkt, ein Börsegang ist möglich.