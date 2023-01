Unbesiegbarkeit ade - Emps müssen sich TU beugen

Emotionale Achterbahnfahrten lieferte der ACSL-Christmas-Gameday am 17. Dezember in der Wiener Stadthalle alle Male. Auf den Rängen und am Spielfeld wurde bis zum bitteren Ende gekämpft, was in einer möglicherweise schon historischen Niederlage der Uni Wien Emperors gegen die TU Robots mündete. Doch die Emps wollen am 48:57 nicht verzagen und sich unbedingt dieses „schirche Gefühl“ behalten.