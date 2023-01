Aufgelassene Minen könnten zu Batterien werden

Die Wissenschafter schätzen das weltweite Strom-Einlagerungspotenzial mittels UGES auf 7 bis 70 Terawattstunden. Zum Vergleich: Die Produktion an Solarstrom in der gesamten EU in den warmen Monaten des vergangenen Jahres wird auf etwas weniger als 100 Terawattstunden geschätzt. Die meisten Anlagen könnten in Ländern mit besonders vielen aufgelassenen Minen, wie China, Indien, Russland oder den USA entstehen, schreiben die Wissenschaftler in ihrer Arbeit.