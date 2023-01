Lawinenübung ohne Schnee mitten in Heidelbeeren

Väterchen Frost soll Mitte dieser Woche auch in Oberösterreich wieder Einzug halten. Beim Neuschnee sind sich die Meteorologen noch nicht ganz einig. Fix ist, dass bereits heute früh das Thermometer fast überall wieder an oder sogar sanft unter die Null-Grad-Marke gerutscht ist und ab Mittwoch für länger Frost in den Karten steht. Da haben sich die Alpenvereinsmitglieder also offenbar noch rechtzeitig für alle Notfälle „aufgewärmt“.