Hauser Siebente im Massenstart - Eder Zwölfter

Massenstart-Weltmeisterin Hauser erlebte nach dem ersten Schießen eine Schrecksekunde, als sie in der Loipe zu Sturz kam und dadurch den Anschluss zur Spitzengruppe verlor. Die Österreicherin kämpfte sich aber zwischenzeitlich wieder auf Rang drei vor. Durch Fahrkarten an der jeweils letzten Scheibe in den beiden Stehendschießen musste Hauser aber zweimal in die Strafrunde - zu viel für den Sprung aufs Stockerl.