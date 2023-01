Landarzt wird mit attraktiven Angeboten geködert

In Zukunft sollen dem nächsten Landarzt an die 150 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Dafür soll der gesamte untere Stock umgebaut und modernisiert werden. „Das sich dort befindliche Fußpflege-Unternehmen siedelt dafür in den oberen Stock.“ Nicht nur mit dem Umbau der Arztpraxis will der Landesparteiobmann der FPÖ Kärnten einen Mediziner für seine Gemeinde gewinnen. „Wir greifen dem Mieter auch finanziell unter die Arme, erlassen die ersten Monate die Miete und halten diese danach eine Zeit lang niedrig“, so Angerer. Ab Mai soll die neue Praxis nutzbar sein. Auf etwa 350.000 Euro belaufen sich die Gesamtkosten für die Erneuerung.