Bekamen Randalierer in Brasilien Hilfe von innen?

Beispielsweise sei den gewalttätigen Demonstranten die Tür zum Regierungssitz Palácio do Planalto geöffnet worden. „Wir werden das in aller Ruhe untersuchen und herausfinden, was wirklich passiert ist“, kündigte Lula am Donnerstag laut dem Nachrichtenportal G1 vor Journalisten an. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt wurden indes erhöht (siehe Video oben).