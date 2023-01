„Traurigster Sieg!“ Kriechmayr spricht Klartext

Kriechmayr pokert heuer

Heuer pokert Kriechmayr in Wengen übrigens ein wenig. Im zweiten Training für die Lauberhornabfahrt belegte er den 26. Platz. Dabei habe er allerdings ein bisschen Tempo rausgenommen. Im Mittelteil war der Oberösterreicher aber bei den Schnellsten. „Ich habe die Konkurrenz auch beobachtet. Jeder hält sich zurück, keiner will irgendwas aufdecken. Ich glaube, ich habe eh am meisten aufgedeckt, vor allem im Mittelteil“, sagte Kriechmayr, der im Vorjahr eben auch ohne Abfahrtstraining den Super-G in Wengen gewonnen hatte.