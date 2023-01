Lokalmatador rast zur Bestzeit im Wengen-Training

Am Dienstag hatte es nach Schneefall über Nacht ein erstes Abtasten auf verkürzter Strecke gegeben. Am Donnerstag ist das dritte Training angesetzt, wobei die weitere Entwicklung abzuwarten ist. Schwarz will am Freitag zumindest im Super-G an den Start gehen, die klassische Lauberhornabfahrt steigt dann am Samstag (jeweils 12.30 Uhr). Am Sonntag beendet der Slalom das Programm in Wengen.