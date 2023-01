Alles auf Schiene? So (un)pünktlich sind die ÖBB

In den letzten Monaten standen die ÖBB meist durch Gehaltsverhandlungen in den Schlagzeilen. Dass die Gewerkschaft dabei groß auftragen konnte, liegt vor allem an der Größe und Bedeutung des Unternehmens. Die ÖBB beschäftigen rund 40.000 Mitarbeiter, nehmen jedes Jahr 3000 neue Leute in 130 Berufssparten auf. Zudem ist das Bahnunternehmen einer der größten Auftraggeber im Baubereich. Zahlen und Fakten, die beim täglichen Pendeln nicht wahrgenommen werden. Da regiert oft der Ärger über Verspätungen.