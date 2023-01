Umbau im Trainerteam? Das sagt ÖSV-Boss Stadlober

Roswitha Stadlober hat sich demonstrativ an die Seite von Österreichs neben der Spur fahrenden Ski-Läuferinnen gestellt. „Sie haben das Können, daran zweifle ich nicht. Da gilt es jetzt an anderen Schrauben zu drehen“, sagte die ÖSV-Präsidentin am Rande des Heimweltcups in Flachau. „Da hilft jetzt nicht, noch mehr zu trainieren, sondern da ist möglicherweise was in der Kommunikation passiert.“ Personellen Änderungen im Trainerteam steht Stadlober „offen gegenüber“.