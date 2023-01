Im Wiener Stadtverkehr steht „Horrorwoche“ bevor

Chaos im Öffi-Verkehr

Der Grund der Misere: Akuter Mangel an Fahrpersonal bei den Wiener Linien. Die Intervalle werden - nach offiziellen Angaben - auf maximal zehn Minuten, an Wochenenden und Feiertagen zwölf Minuten gestreckt. Zwar soll es in der Morgenspitze bis 9 Uhr dichtere Takte geben. Wer am Nachmittag oder Abend von Arbeit, Schule, Uni und Co. nach Hause fährt, wird die Ausfälle jedoch deutlich spüren. Dichtes Gedränge, überfüllte Garnituren, Schwierigkeiten beim Ein- und Aussteigen in der Rushhour - in den Bims sind schlimme Zustände zu befürchten.