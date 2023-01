Navi-Fehler! Mega-Rückstand für Walkner bei Dakar

Motorrad-Pilot Matthias Walkner hat am Dienstag auf der neunten Etappe der Rallye Dakar durch Navigationsfehler viel Zeit verloren. Der Salzburger KTM-Werksfahrer kam nach 686 km nur als 27. ins Ziel in Haradh und wies knapp 25 Minuten Rückstand auf Sieger Luciano Benavides aus Argentinien auf. „Ich habe es ziemlich verbockt heute“, war Walkner frustriert. In der Gesamtwertung hat er als Elfter nun 44:36 Minuten auf den führenden Husqvarna-Fahrer Skyler Howes aufgerissen.