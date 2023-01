Der Ski-Träger hatte die besten Tipps

Der Ski frisch gewachst, die Kanten geschliffen. Fast wie in alten Zeiten stürzte sich Hermann Maier bei der Star Challenge die Piste runter. „Nix verlernt, oder?“ grinste der Herminator. Anlässlich des 30-Jahre-Jubiläums des Slalom-Weltcups gab’s auch am Montag wieder das traditionelle Promi-Rennen in Flachau. „Ich bin eigentlich schon länger nicht mehr auf Ski gestanden. Aber als Tiroler sollte das kein großes Problem sein“, hatte Gregor Schlierenzauer keinen Bammel vor der eisigen Piste.