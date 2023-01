Crash mit 320 km/h: Australischer Rennfahrer tot

Fenech war am Wochenende beim sogenannten „New Year Nitro Event“ auf der Rennstrecke im Bundesstaat Queensland an den Start gegangen. Bei einem Drag Race beschleunigen speziell gebaute Sportwagen binnen kürzester Zeit auf hohe Geschwindigkeiten. Ziel ist es, als Erster die Ziellinie zu erreichen, die in der Regel nur eine Viertelmeile (rund 400 Meter) entfernt liegt.