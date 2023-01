Muffat-Jeandet meldet sich aus dem Krankenhaus

Der französische Skirennläufer Victor Muffat-Jeandet hat sich am Samstag bei seinem schweren Sturz im zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs von Adelboden mehrere Verletzungen zugezogen. Ein offener Nasenbeinbruch war noch in der Nacht auf Sonntag in einem Spital in Bern operiert worden, teilte der 33-Jährige am Sonntag auf Instagram mit.