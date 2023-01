„Ich hab‘ immer gewusst, dass ich Arzt werde“

„Oft 100 Stunden in der Woche“

Nach der Matura am Linzer Privat-Gymnasium Aloisianum studierte er in Innsbruck. Weil er finanziell immer unabhängig sein wollte, werkte LASK-Anhänger Langmayr neben dem Studium als Lagerarbeiter und Bierverkäufer am Stehplatz im alten Linzer Stadion. Als junger Arzt arbeitete er im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz: „Oft bis zu 100 Stunden in der Woche.“