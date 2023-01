ManCity-Coach Pep Guardiola: „Ich bin ein Genie“

Erling Haaland reichten diesmal drei Worte: „BIG. THREE. POINTS“, schrieb der Super-Torjäger von Manchester City noch in der Nacht auf Freitag auf Twitter. Drei große Punkte - gemeint war der Sieg am Donnerstagabend in der Fußball-Premier-League bei Chelsea. Ohne einen Treffer des 22 Jahre alten Norwegers. Für den 1:0-Sieg sorgte Riyad Mahrez (63.), der so wie Vorbereiter Jack Grealish drei Minuten vorher eingewechselt worden war.