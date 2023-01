Bryan Teixeira: Ländle-Juwel im Visier von Sturm

Schluss mit dem Dolce Vita, ab Freitag wird bei Sturm wieder in die Hände gespuckt! Trainer Christian Ilzer hat nach der vierwöchigen Winterpause fast alle seine Schäfchen wieder beisammen: Mit drei Ausnahmen: Vesel Demaku wurde an Klagenfurt verliehen, der Leihvertrag mit Dominik Oroz aufgelöst, und seit Donnerstag ist auch die Leihe von Christoph Lang nach Ried in Stein gemeißelt. Der 20-Jährige soll bis Sommer bei den Wikingern auf mehr Einsatzzeiten kommen.