Stadlober im Oberstdorfer Verfolgungsrennen 6.!

Österreichs Top-Ski-Langläuferin Teresa Stadlober hat am Mittwoch in Oberstdorf im Weltcup-Verfolgungsrennen der Tour de Ski über 20 Kilometer Rang 6 belegt! Damit schloss sie an Platz 7 über 10 Kilometer am Vortag an. Die Salzburgerin kam im Laufzeit-Ranking auf Rang 18 und blieb nach vier Tour-Etappen auf Gesamtrang 11. Als Erste im Rennen wie in der Gesamtwertung reist die Schwedin Frida Karlsson aus dem Allgäu ab.