Norwegischer Dreifach-Sieg 3. Tour-de-Ski-Etappe

Der Norweger Johannes Klaebo hat auch die dritte Etappe der Tour de Ski der Langläufer für sich entschieden. Am Dienstag kam der Titelverteidiger über 10 Kilometer in der klassischen Technik in Oberstdorf in 21:38,5 Minuten ins Ziel und verwies damit seine Teamkollegen Simen Hegstad Krüger (+12,4 Sek.) und Didrik Tönseth (+22,4) auf die Plätze.