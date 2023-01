Prediger von Wien-Attentäter sagt als Zeuge aus

Auch zwei weitere Zeugen werden zu ihrem Verhältnis zu dem Schützen Kujtim F. befragt. Der am 2. November 2020 in den Abendstunden in der Wiener Innenstadt vier Menschen tötete, dutzende verletzte und ganz Österreich erschütterte. Sie hätten den jungen Mann vom Schwimmen gekannt und aus der Nachbarschaft. „Wenn man ein paar Jahre da wohnt, ist es so, dass man sich kennt“, so einer der Zeugen.