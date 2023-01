Wien: Polizei und Feuerwehr ziehen Silvesterbilanz

Die Berufsfeuerwehr Wien ist in der Silvesternacht 200 Mal ausgerückt. Samstag um 22 Uhr wurde aufgrund der stetig ansteigenden Zahl an eingehenden Notrufen erhöhte Einsatzbereitschaft ausgerufen. Ein Christbaum, ein Balkon, ein Bus und ein Müllcontainer gingen in Flammen auf. In der Landesleitzentrale Wien gingen am 31.12. und am Neujahrstag 4341 Notrufe ein. Polizisten rückten zu rund 1902 Einsätzen aus. Hauptgründe hierfür waren Lärmerregungen, Sachbeschädigungen und illegale Böller.