Oberstdorf-2. hätte disqualifiziert werden müssen!

Gregor Schlierenzauer hatte beim Skifliegen 2012 am Kulm nicht so viel Glück. Der Tiroler wurde damals nach einem 186-Meter-Flug als Sieger disqualifiziert. Das Malheur von „Schlieri“ hatte aber jeder im Stadion mitbekommen, er versuchte am Startbalken einen gerissenen Reißverschluss an seinem Anzug zu flicken. Kontrolleur Sepp Gratzer musste die „Rote Karte“ zücken.