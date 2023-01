Eingeschneit in Nepals Himalaja

Apropos Tilicho-See: Der Trek dorthin gilt aufgrund der Höhen-Akklimatisation als gute Vorbereitung auf den Thorong-La-Pass. Über schmale Pfade und steile Hänge geht es von Manang über Khangsar und das Tilicho Base Camp. Der Dschungel ist auf dieser Höhe Pinien und Birken gewichen, die Ende September golden leuchten. Unten fließt in viele Arme verzweigt der hellblaue Fluss, am Talschluss erhebt sich weiß und mächtig der 7000er Tilicho Peak. Der Grazer Bergsteiger Heinrich Harrer schrieb 1952 in „Sieben Jahre in Tibet“, dass in jedem Buddhisten der Glaube, „dass der Himalaja der Sitz der Götter ist“, tief verwurzelt sei. Beim Anblick dieser Schneeriesen kommt es auch mir beinah so vor. Eingebettet in Gesteins- und Eismassen ruht auf fast 5000 Metern schließlich der knapp fünf Kilometer lange und 85 Meter tiefe Tilicho-See.