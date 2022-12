Das sind die Highlights des Sportjahrs 2023

Auf die Formel 1 wartet von 5. März bis 26. November eine Rekordsaison mit 23 Rennen. Los geht es für Doppel-Weltmeister Max Verstappen und Co. in Bahrain, das Finale steigt wie gewohnt in Abu Dhabi. In Spielberg ist die Königsklasse des Motorsports am 2. Juli zu Gast. Die Motorrad-WM fährt am 20. August ebenfalls in der Steiermark, die Rallye-WM macht im Rahmen der „Zentraleuropa“-Ausgabe (26. bis 29. Oktober) erstmals für einen Tag in Österreich Station.