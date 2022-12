Royal-Fotograf packt über Herzogin Meghan aus

Meghan veränderte sich nach Hochzeit mit Harry

Auch Prinz Harry sei zu dieser Zeit von den Briten verehrt worden, weiß der Royal-Fotograf. „Er war ein ganz besonderer Typ“, so Edwards. „Er hat viel erreicht, war zweimal in Afghanistan im Einsatz, was ziemlich beeindruckend ist. Und ich mochte ihn sehr.“ Er habe eine freundschaftliche Beziehung zu Harry gepflegt, wurde von dem Prinzen am Ende von königlichen Reisen oft auf einen Drink eingeladen. Nach der Hochzeit mit Meghan habe sich das jedoch geändert, schildert Edwards.