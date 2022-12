Camilla bei Weihnachtsessen mit Meghans Erzfeinden

Königin Camilla, die Queen Consort, hat in der vergangenen Woche Berichten zufolge in einem Londoner Luxus-Fresstempel an einem Weihnachtsessen teilgenommen, bei dem sie gemeinsam mit zwei von Herzogin Meghans größten Feinden speiste, von denen einer hernach berichtete, es sei „lustig“ und „lecker“ gewesen.