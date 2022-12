Stille Nacht, heilige Nacht, traurige Nacht!

Die nach der Flucht nach Österreich heuer nahezu ohne Vorbereitung Siebente der U15-Europameisterschaft geworden ist und mit dem SK Voest Linz Meister der Bundes-, National- sowie Regionalliga. Derzeit geht das Mädchen in Linz in die Schule - und fühlt sich hier auch wohl. So wohl es eben geht, wenn man Angst um die Heimat hat, um das Haus der Familie in der Region Donezk - und noch mehr um den Vater. Weshalb der Heilige Abend still und traurig wird. Zumal keiner weiß, wann Veronikas einziger Wunsch in Erfüllung gehen kann. Heim! Heim zu Papa