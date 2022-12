Capitals verlieren X-Mas-Krimi, KAC siegt erneut

Innsbruck ging in Asiago durch Jan Lattner nach nur 23 Sekunden programmgemäß in Führung. Der Liga-Neuling schaffte jedoch verdient das 1:1 und ging zu Beginn des zweiten Abschnitts in Führung. Der Ausgleich für die Tiroler durch Daniel Leavens wurde aberkannt, da das Gehäuse davor schon verschoben war. So kam es für die „Haie“ noch bitterer: Nach einem Scheibenverlust in der eigenen Zone stellte Asiago zehn Minuten vor Ende auf 3:1. Den Innsbruckern gelang das Comeback nicht mehr.