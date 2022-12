Korb von Investoren ließ Brot-Retter „zerbröseln“

„Die Zukunft ist ungewiss, aber gemeinsam haben wir die Welt ein ganzes Stück besser gemacht“ - diese Botschaft richtete Sarah Lechner in einem Newsletter an die Kunden der Lebensmittel-Marke BRüSLi, die zwei Jahre nach der Gründung in die Pleite schlitterte. Abfall reduzieren, wertvolle Lebensmittel retten - das hatte die Innviertlerin gemeinsam mit ihrem Partner Michael Berger aus Wien zur Gründung von BRüSLi motiviert, das überschüssiges Brot mithilfe von Partnern zu Knuspermüsli weiterverarbeiten ließ.