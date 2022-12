„Krone“ findet Zuhause für Katze aus Kriegsgebiet

Happy End für Czesia: Eine weite Reise hat die Katze hinter sich bringen müssen. In der Ukraine entkam sie dem Krieg, ein Auffanglager in Polen war ihre Zwischenstation, bis die Samtpfote in Oberöstereich landete. Jetzt hat sie ein schönes Zuhause gefunden und kann Weihnachten mit ihrer Familie verbringen. Ein kleines Wunder, nach dieser Odyssee.