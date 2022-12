In Kantinen kommt mehr Transparenz auf den Teller

Zur Anwendung kommt das Ursprungsgebot auch in den Großküchen von Spitälern, Schulen und Altenheimen. Konsumentenschutzminister Johannes Rauch glaubt, dass der Appetit auf Heimisches gewaltig steigen wird.“ Er preist die „praktikablen Lösungen“ an: „Großküchen können die Auslobung nach EU oder Nicht-EU sowie Herkunftsland beziehungsweise Region durchführen. Es besteht aber auch die Möglichkeit der prozentualen Herkunftsbezeichnung über den Betrachtungsraum eines Jahres – wie viel also von unseren Bauern und Produzenten stammt oder eben nicht.“