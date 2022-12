Macron kommt mit Frankreich-Stars, Benzema sagt ab

„Schicke all meine Stärke“

Die ebenfalls verletzten Pogba und Kanté werden laut der Zeitung „‘L‘Équipe“ dagegen zum Endspiel im Stadion erwartet. Pogba sendete seinen Teamkollegen vor dem Duell mit Argentinien eine Videobotschaft. „Ich schicke euch all meine Stärke, all meine Kraft“, sagte der 29-Jährige von Juventus Turin in der Botschaft. „Ihr wisst, ein Finale spielt man nicht, das gewinnt man. Ich wünsche euch das Beste, viel Erfolg!“