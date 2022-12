Kilde über Odermatt: „Ist bisschen wie Shiffrin“

Mit seinem vierten Weltcup-Sieg in diesem Ski-Winter hat Aleksander Aamodt Kilde den Gesamt-Rückstand auf Marco Odermatt vorerst reduziert. Schon in den kommenden Tagen droht aber wieder ein Rückfall, stehen doch in Alta Badia zwei Riesentorläufe an. Die Allround-Fähigkeiten von Odermatt verglich Kilde in Gröden mit jener seiner Freundin Mikaela Shiffrin. „Es zeigt einfach, dass er ein bisschen wie Mikaela ist. Die können einfach alles“, meinte der Norweger.