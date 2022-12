Gute Ausgangslage für ÖSV-Athleten nach Springen

Die österreichischen Kombinierer haben sich beim Heim-Weltcup in Ramsau nach dem Springen in eine gute Ausgangsposition gebracht. Als bester ÖSV-Athlet liegt Lokalmatador Franz-Josef Rehrl nach einem 93,5-m-Sprung am Freitag auf Platz drei, mit einem Rückstand von 51 Sekunden für den 10-km-Langlauf (13.40 Uhr) auf den führenden Norweger Jarl Magnus Riiber. Zweiter ist der Japaner Ryota Yamamoto (+28 Sek.), insgesamt sechs Österreicher schafften es in die Top-15.