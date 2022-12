Geschenk aus der Ukraine explodierte in Polen

Im Präsidium der polnischen Polizei ist ein Geschenk explodiert, das der Chef der Behörde bei einem Arbeitsbesuch in der Ukraine erhalten hat. Jaroslaw Szymczyk, der Polizeichef, habe bei der Explosion leichte Verletzungen erlitten und sei in ein Spital gebracht worden, teilte das Innenministerium in Warschau mit.