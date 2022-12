Was ist los im vorweihnachtlichen Wien

Ob Christkindlmarkt am Rathausplatz, Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz, Art Advent am Karlsplatz oder Wintermarkt am Riesenradplatz: Die Weihnachtsmärkte feiern heuer ein Comeback - mit Ideenreichtum und einer Frequenz wie vor den Krisenjahren: „Die Wiener Weihnachtsmärkte sind heuer wieder ein Besuchermagnet und stark frequentiert, was sich positiv auf die Weihnachtsstimmung und somit auch auf den Wiener Handel auswirkt“, zeigt sich Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, erfreut. Alles glitzert, es riecht nach Punsch und Keksen und sanfte Melodien schmeicheln dem Ohr: Die vorweihnachtliche Stimmung auf den vielen Plätzen und Grätzln Wiens hebt die Kauflaune.