Schüler (13) nach Panik bei Krampuslauf abgestürzt

Ellbogen zertrümmert, Finger verletzt, Nase gebrochen – vom dritten in den zweiten Stock sprang bzw. stürzte am BRG Bad Ischl ein 13-jähriger Schüler. Angeblich auf der Flucht, weil er sich so vor den zwei Krampussen, die am 5. Dezember in der Schule waren, fürchtete, in Panik geraten war und sich über das Geländer schwang.