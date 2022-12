„Orion“-Kapsel der NASA wieder zurück auf der Erde

Dabei sind Spezialkräfte, Taucherinnen und Taucher sowie Boote im Einsatz. Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten die Landung der „Artemis 1“ am Sonntagabend. Gestartet war die umbemannte Kapsel nach Kostenexplosionen und Verschiebungen am 16. November mit der Rakete „Space Launch System“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral (US-Bundesstaat Florida). Innerhalb von vier Wochen flog sie dann am Mond vorbei, gelangte in die Umlaufbahn, verließ diese wieder und flog ein weiteres Mal am Mond vorbei. Auf diese Weise legte sie laut NASA 1,4 Millionen Meilen (umgerechnet 2,25 Millionen Kilometer) zurück und konnte einige Daten für künftige Missionen sammeln.