Japanischer Mondlander „Hakuto-R“ gestartet

Spritsparende Reiseroute

Die japanische Mission musste zuletzt mehrmals verschoben werden. Geplant ist jetzt eine spritsparende Reiseroute, bei der die Schwerkraft von Erde und Sonne zum Antrieb genutzt wird. Daher dürfte die Landung auf dem Mond voraussichtlich erst Ende April sein. Dort soll „Hakuto R“ schließlich ungefähr zwei Wochen in der Umlaufbahn verbringen, wobei er bei jeder Umkreisung näher an die Oberfläche des Mondes herangeführt wird. Wenn das klappt, soll er Mondlander in einem Gebiet namens Atlas-Krater aufsetzen.